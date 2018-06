Torna la peste bubbonica: «Bambino contagiato, primo caso dopo 27 anni»

Giovedì 14 Giugno 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 22:58

Un ragazzino ha contratto lae sarebbe il primo caso umano dopo 20 anni. Il piccolo si sarebbe ammalato il mese scorso e questa settimana sarebbero arrivati i risultati dal laboratorio: si sarebbe trattato proprio di peste. Accade nello stato dell'Idaho, negli Usa. Come riporta The Indipendent , Christine Myron, portavoce del Dipartimento Sanitario del Distretto Centrale, ha detto che il bambino, è tornato a casa e si sta riprendendo con gli antibiotici.LEGGI ANCHE ----> Cos'è la peste bubbonica La peste bubbonica causa linfonodi ingrossati o "bubboni" e la forma polmonare è la. Non è ancora chiaro dove il piccolo abbia contratto la malattia. Se nella sua contea di Elmore - dove la malattia sarebbe stata riscontrata negli scoiattoli - o durante un viaggio in Oregon.I casi più recenti risalirebbero al. «Le persone possono ridurre il rischio di infezione - spiega l'esperta Sarah Correll - trattando i propri animali domestici con antipulci ed evitando il contatto con la fauna selvatica».