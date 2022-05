Petrolio russo, la Ue rinvia ancora il blocco. Il G7 attacca Putin: «Non deve vincere»

«Putin non dovrà vincere la guerra. Le sue azioni coprono di vergogna la Russia e lo storico sacrificio del suo popolo in occasione della seconda guerra mondiale». Il comunicato del G7 al termine del summit virtuale di ieri conferma la coesione dei paesi che rappresentano le maggiori economie del mondo, di fronte all’aggressione russa in Ucraina. I premier di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Giappone, con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati