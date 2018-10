Picchiano un dodicenne per rubargli scarpe e iPhone: i baby rapinatori in un video choc

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 20:12

Aggredito ee lasciato scalzo e senza cellulare. È accaduto in California, a Elk Grove, e la vittima è un ragazzino di 12 anni: il video dell’aggressione è finito sui media statunitensi e ha fatto il giro del mondo. Tutto per le sue Air Jordan che aveva ai piedi, e per l'iPhone che aveva tra le mani.Ciò che più colpisce è l’età degli aggressori, ben quattro:. Uno di loro ferma il ragazzino, poi sopraggiungono gli altri che lo trascinano prendendolo per lo zaino, gli rubano il cellulare e gli sfilano le scarpe dai piedi. Il dodicenne cerca di reagire ma è tutto inutile.L’aggressione,, dura pochi secondi. La vittima si difende, si protegge la testa per non farsi male, poco dopo è tutto finito: i bulli salgono in macchina e scappano, mentre lui, ancora sotto choc, li indica con la mano a qualcuno per fargli capire che lo hanno aggredito., soprattutto per l’età dei protagonisti.