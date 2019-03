Si schianta con l'aereo per uccidere la moglie: il video del pilota suicida

Piano di volo sbagliato, atterra in Scozia invece che in Germania

Botswana plane crash: The aftermath - VIDEO 2 pic.twitter.com/78g0iv3sSe — Yusuf Abramjee (@Abramjee) March 24, 2019

Lunedì 25 Marzo 2019, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 18:00

Uncontro una clubhouse nel. Secondo quanto riportano i media locali, l'uomo avrebbe deliberatamente pilotato il suo aereo contro l'ATC Tower dell'Aerodrome di Matsieng per uccidere la moglie dopo una lite domestica. Lunedì è arrivata la conferma di quanto avvenuto, attraverso un comunicato ufficiale del: «Il pilota è deceduto nell'impatto e fortunatamente non ci sono feriti. Molte persone avevano intuito la folle traiettoria dell'aereo da turismo, riuscendo a fuggire prima dell'impatto. Le 50 persone presenti al Matsieng Flying Club hanno evacuato i locali prima che l'aereo cadesse al suolo. Dopo l'impatto 13 auto parcheggiate hanno preso fuoco».Il giornalista Yusuf Abramjee ha pubblicato su twitter due video, nei quali si vede l'aereo volare a bassa quota poco prima dell'impatto e, subito dopo, le fiamme nel luogo dove è precipitato. Non sono state ancora chiarite le cause del litigio tra il pilota suicida e sua moglie che, fortunatamente, è rimasta illesa.