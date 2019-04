Pioggia assassina e frane: dieci morti annegati all'interno delle auto

Mercoledì 10 Aprile 2019, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brasile in ginocchio, colpito da unache si sono abbattute su. Sonoprovocate dalla pioggia.Intere strade della, alcune colline sono franate e molti alberi sono stati abbattuti dal maltempo che ha colpito la città a partire da lunedì. Le autorità locali hanno invitato i cittadini delle zone più a rischio a muoversi con estrema cautela.Il sindaco, Marcelo Crivella, che ha dichiarato loe invitato la popolazione a restare in casa, secondo il sito del quotidiano Folha de S.Paulo ha ammesso di aver «sbagliato» a non cercare di anticipare il rischio derivante dalle forti piogge per evitare inondazioni e frane. Gli acquazzoni intanto non accennano a diminuire e ci sono ancora molte strade chiuse al traffico.