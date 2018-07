«Cinque volte più grande di Manhattan», è cinese il più grande impianto fotovoltaico al mondo

Lunedì 2 Luglio 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 16:42

Con la sua ambizione di diventare la prima superpotenza verde la Cina ha appena finito di costruire il più grande impianto fotovoltaico al mondo. Il Gonghe Solar Park nella provincia del Qinghai si estende per un'area di 298 chilometri quadrati, circa cinque volte più grande di Manhattan. Un totale di 42 aziende che operano nel settore del solari hanno costruito questo parco dalla capacità di 3.450 megawatt, e potrebbe fornire elettricità a circa 2,5 milioni di famiglie nelle cinque province e regioni autonome della Cina: Qinghai, Gansu, Shaanxi, Ningxia e Xinjiang, che coprono in totale 3 milioni di chilometri quadrati.Il gigantesco Gonghe Solar Park comprende anche una base di ricerca internazionale per i moduli fotovoltaici (PV) e secondo il rapporto di Li Jiu, responsabile delle operazioni di manutenzione presso il Dipartimento di produzione di energia di Huanghe Hydropower Development, il centro di ricerca raccoglie campioni di moduli solari di produttori di tutto il mondo. I dati relativi alle condizioni meteorologiche e alle operazioni giornaliere della stazione verranno raccolti e analizzati dall'Istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare in Germania. «I risultati guideranno l'applicazione e la commercializzazione delle nostre apparecchiature solari e miglioreranno l'efficienza riducendo al tempo stesso il costo della generazione di energia. Ciò avvantaggia la Cina e tutto il mondo in mezzo alla spinta per l'innovazione solare», ha dichiarato Li al People's Daily.