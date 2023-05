Messico, italiana uccisa in un bar a Playa del Carmen: Ornella Saiu freddata con un colpo di pistola alla testa. Ipotesi pista passionale

Una donna italiana è stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo (Messico). La vittima è Ornella Saiu. La donna, 40 anni, faceva la barista al Cafè ristorante Sabrina, ritrovo per tanti italiani e turisti della zona. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna era al lavoro di prima mattina come barista nel Café Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona, quando all'improvviso è entrato un uomo armato giunto a bordo di una motocicletta che, senza proferire una parola, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo. La donna, al momento, si sa solo ce dovrebbe chiamarsi Ornella e che si segue la pista passionale.

SICARIOS EJECUTAN A UNA MUJER ITALIANA EN UNA CAFETERÍA DE PLAYA DEL CARMEN



Una mujer que presuntamente trabajaba en Café Sabrina 48 de la colonia Colosio de Playa del Carmen fue ejecuta a tiros esta mañana.

El reporte fue a las 8:20 de la mañana en la calle 48, entre avenidas 5… pic.twitter.com/n6pz91P96s — La Palabra del Caribe - Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) May 30, 2023

Una caccia all'uomo, cominciata poco dopo l'omicidio, ha permesso agli agenti di rinvenire poco lontano la motocicletta e alcuni indumenti dell'aggressore.

Andrea Lotito, vicepresidente dell'Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come «un'ottima residente di Playa del Carmen e un'amica di molti. Oggi è un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni». Un altro connazionale, Lucio Ingenito, ha detto che «quanto è successo è assurdo» e che si tratta di un evento che può capitare a chiunque di noi, riferendosi alla vittima come a una «grande lavoratrice e persona nobile».