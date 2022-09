PnB Rock, il rapper ucciso da un rapinatore al ristorante: la fidanzata lo aveva appena taggato lì

PnB Rock, famoso rapper americano, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in un ristorante di Los Angeles insieme alla fidanzata. La sparatoria è avvenuta lunedì a ora di pranzo in un fast food, quando un uomo si è avvicinato all'artista e gli ha chiesto di regalargli i suoi gioielli. Rakim Allen, vero nome del rapper 30enne, si è rifiutato, scatenando la furia dell'uomo che ha iniziato a sparare.

Il rapinatore in fuga

«Stiamo controllando l'audio della registrazione della telecamera di sicurezza per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell'evento e per identificare l'assassino», ha spiegato l'ufficiale della polizia di Los Angeles Kelly Muniz. L'assassino non è stato ancora identificato, ed è riuscito a fuggire scappando da una porta laterale del fast food per poi allontanarsi in auto. La polizia sta ora controllando i filmati delle telecamere di sicurezza del ristorante, il Roscoe's Chicken & Waffles, per carpire dall'audio cosa si siano realmente detti il rapper e il rapinatore. Al vaglio anche le registrazioni delle telecamere degli esercizi commerciali adiacenti.

L'ultimo post su Instagram

PnB Rock è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, ma è morto 45 minuti dopo il suo arrivo. Come riporta il Los Angeles Time, la compagna del rapper aveva pubblicato su Instagram poco prima della sparatoria una foto di coppia in cui si era geolocalizzata nel ristorante, poi cancellata: il rapinatore potrebbe averla vista e deciso di improvvisare il colpo. La notizia della morte dell'artista ha colpito profondamente i fan e i colleghi musicisti, che lo stanno ricordando con post sui social. Lascia due figlie piccole.