Polonia boicotta Mosca come sede del playoff mondiale: «Non giochiamo». Boniek: «Saremo al sicuro»

A Mosca no. La Polonia minaccia il boicottaggio del play off mondiale a Mosca, e dalla Russia arriva la replica dura: «Mosca è il posto più sicuro. A meno che non vogliano bombardarla, il governo polacco lo sappia e noi no..», è la replica di Svetlana Zhurova, campionessa olimpica di pattinaggio su ghiacchio a Torino 2006 e ora deputata della Duma. Ieri la federcalcio polacca aveva chiesto alla Fifa una verifica sulla sede di Russia-Polonia del 24 marzo. A Polskie Radio 24, il ministro dello sport di Varsavia, Kamil Bortniczuk, ha annunciato la richiesta di giocare in campo neutro: «E se la Russia non accetterà valuteremo; vista la situazione gli atleti polacchi non dovrebbero andare in Russia». Ma non tutti sono d'accordo: «Mosca è sicura, concentriamoci sull'aspetto sportivo», il tweet di Zibì Boniek, ex di Juve e Roma ed ex presidente della federcalcio polacca.