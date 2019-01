Politici tedeschi hackerati: «Colpita anche la Merkel»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Gennaio 2019, 11:30

Un attacco cibernetico senza precedenti ha colpito al cuore le istituzioni tedesche. Il furto di dati privati e la successiva loro diffusione si configura come un disastro antidemocratico forse secondo solo a quell'incendio che il 27 febbraio 1933 a Berlino mandò in cenere il Reichstag. Le informazioni più riservate di centinaia di politici, giornalisti e personaggi famosi sono state rubate e poi disseminate attraverso social e sistemi di messaggistica istantanea: una pioggia torrenziale di numeri telefonici di cellulari, indirizzi privati, comunicazioni top secret della corrispondenza dei partiti, lettere personali, email, copie di fax, ricevute di ogni genere, scannerizzazioni di documenti identificativi, trascrizioni di conversazioni in chat, dati relativi alle carte di credito e mille altri dati sono stati infilati nel ventilatore di Twitter, forse da un account di Amburgo, poi bloccato, e fatte rimbalzare nel web.