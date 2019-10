Uccisa per errore da un poliziotto mentre giocava col nipotino in casa

Domenica 13 Ottobre 2019, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 20:34

Uccisa nella sua abitazione di Texas , mentre giocava col nipotino, raggiunta dai colpi esplosi da un poliziotto verso la finestra. È la morte assurda di, 28 anni, afroamericana, in quello che sembra essere stato un drammatico incidente. Ma la polemica sui neri uccisi dagli agenti della città texana monta più che mai, visti i tanti episodi di violenza , ingiustificata, degli ultimi mesi.Erano le 2 del mattino. Tutto è partito dalla chiamata alla polizia di un vicino, anche lui afroamericano , allarmato dal fatto che la porta di casa della Jefferson fosse aperta e le luci fossero accese. In realtàsul divano del soggiorno davanti al televisore,. Insospettita da alcuni rumori si è avvicinata alla finestra, ed è a quel punto che il poliziotto intervenuto sul posto le ha urlato di alzare le mani.Come emerge dalle immagini della bodycam dell'agente, però, Atatiana non ha avuto nemmeno il tempo di rispondere che alcuni spari l'hanno fatalmente raggiunta. «», spiegano i vertici della polizia cittadina, ma si indaga su quello che più che altro sembra un comportamento incauto e del tutto fuori dalle procedure.In casa sarebbe poi stata ritrovata una pistola , ma non sembra che la donna, impaurita dai rumori, la impugnasse nel momento in cui è stata colpita. Non c'è stato nemmeno il tempo del ricovero in ospedale: soccorsa dagli stessi agenti Atatiana è morta nel suo letto.