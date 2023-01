New York, poliziotti aggrediti a colpi di machete a Times Square: tre feriti. Fermato un giovane di 19 anni

Tre agenti di polizia sono stati aggrediti da un uomo armato di machete la notte scorsa vicino Times Square a New York. L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, ha colpito i poliziotti a poche ore dal tradizionale 'Ball Drop'. Il sospetto è stato ricoverato in ospedale, non sono state fornite indicazioni precise circa le sue condizioni o la sua identità. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi il commissario di polizia Keechant L. Sewell e il sindaco Eric Adams hanno sottolineato che non ci sono minacce in corso contro la sicurezza pubblica.

Le indagini

«Stiamo lavorando con i nostri partner federali per queste indagini», ha aggiunto Sewell, esortando chiunque sia in possesso di informazioni utili a mettersi in contatto con la polizia. Sewell non ha risposto a chi le chiedeva se il sospetto fosse già noto alle forze dell'ordine o avesse problemi psichici.