Poliziotti fabbricano una «coperta» con i cartelli di aiuto dei senzatetto: bufera sul web

Guy on the left got a real "That soul wasn't doing me any good anyway" vibe pic.twitter.com/5BQcWOibc5 — ZenDeathCult (@ZenDeathCult) 30 dicembre 2019

Ildella città americana di Mobile, Alabama,, si è scusato pubblicamente per il comportamento assunto da due suoi agenti che si sono fotografati con una. L'atteggiamento dei due ha provocando grande indignazione sul Web.L'immagine originale, che non è più disponibile, è stata caricata dall'agentesul suo account Facebook. Nella foto, McGraw e il suo collegaapparivano sorridenti mentre tenevano la coperta improvvisata, realizzata con più di una dozzina di poster con frasi di aiuto.La foto era accompagnata dal testo: «A tutti quelli del quarto distretto di polizia volevo augurare un buon Natale, in particolare al nostro capitano. Spero che ti piaccia la nostra 'trapunta' per senzatetto! Cordialmente, mendicante di pattuglia». L'immagine è diventata rapidamente virale sul Web, dove molti hanno criticato l'atteggiamento degli agenti., ha scritto un utente, il cui tweet ha ottenuto oltre 12.500 Mi piace ed è stato condiviso più di 2.000 volte.Il capo della polizia Lawrence Battiste ha definito l'atteggiamento dei suoi agenti insensibile. «. Anche se non tolleriamo l'accattonaggio e dobbiamo far rispettare le ordinanze municipali che lo limitano, non è mai nostra intenzione o desiderio come dipartimento di polizia sminuire i senzatetto», ha detto Battiste. «La nostra posizione è sempre stata quella di collaborare con i fornitori di servizi di comunità per aiutarci a aiutare i senzatetto nella speranza di migliorare la loro qualità di vita», ha continuato il capo della polizia.Al momento l'incidente è sottoe sulla base delle conclusioni sarà determinato se il comportamento degli agenti McGraw e Olivier saranno oggetto di provvedimenti speciali, secondo quanto riportato dai media locali. Nella città di Mobile è considerato illegale chiedere l'elemosina nel centro o nelle proprietà private. Nel 2019, la polizia locale ha effettuato un totale di 63 arresti con accuse di questo genere.