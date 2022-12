Perù, poliziotti in incognito si travestono da babbo natale e arrestano una banda di narcos

Come da tradizione Babbo Natale, per chi finisce nella lista dei "cattivi", porta solitamente del carbone, questa volta invece sono arrivate le manette. Una banda di spacciatori in Perù ha avuto una brutta sorpresa natalizia quando un gruppo di poliziotti vestiti da Santa Claus, ed elfi del Polo Nord, hanno sfondato la porta facendo irruzione nella loro casa per arrestarli. L'insolita operazione sotto copertura è avvenuta sabato notte a Lima, capitale del Paese, nel quartiere di Surquillo.

L'ufficiale di polizia a capo dell'operazione, David Villanueva, durante la conferenza stampa successiva al blitz, ha spiegato alla TV peruviana del perché dei travestimenti: «Essendo periodo di festa un gruppetto di persone vestite da Babbo Natale per strada non attira molta attenzione, e lo abbiamo sfruttato a nostro vantaggio per portare a termine questa operazione». Sempre secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, gli arrestati, tre uomini e una donna, inizialmente hanno pensato a uno scherzo, finché gli agenti non gli hanno puntato le pistole e intimato loro di sdraiarsi per terra.

► VIDEO: They have a list and they're checkin' it twice... police in Lima, Peru have conducted a drug raid dressed as Santa Claus and his elves pic.twitter.com/M8lvtN4LBY — Irish Times Video (@irishtimesvideo) December 20, 2022

