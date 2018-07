Il poliziotto minaccia e aggredisce un gruppo di bambini: le immagini choc

Lunedì 9 Luglio 2018, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 13:08

Le immagini choc di unche punta la sua pistola contro unstanno facendo il giro del web. Il filmato è stato girato aindurante un'operazione della polizia contro il crimine in un centro ricreativo del quartiere giovedì scorso. Non solo minacce, ma anche spintoni e manette.La tensione sale e interviene la madre di uno dei ragazzini. Anche lì la reazione dell'agente è aggressiva. Uno degli adolescenti riprende tutto con il cellulare per poi condividerlo suI bambini urlano e implorano, ma il poliziotto è fermo a mantenere l'ordine e ad accasciare chiunque non si dimostri sufficientemente spaventato. Un minore e un adulto vengono portati via per presunta interferenza in un'indagine della polizia. Non è chiaro se siano ancora in custodia o se le accuse siano state ritirate, come fa sapere il Daily Mail. Oltre a estrarre la sua arma, l'ufficiale di polizia prende il manganello e lo agita contro il gruppo che includeva anche le giovani donne. «Non spingermi», si sente urlare da una delle madri. Infine, le minacce al ragazzo autore del video. Il caso è sotto inchiesta.