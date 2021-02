Un sottufficiale della Polizia Nazionale del Perù, Jhampier Junior Gaspar Montes, si è travestito da medico per entrare nell'area riservata ai malati di Covid-19 dell'ospedale Daniel Alcides Carrion di Huancayo per conoscere lo stato di salute di suo padre. Tuttavia, una volta entrato ha scoperto che suo padre era deceduto da qualche ora.

Appreso della morte del padre, il poliziotto di 21 anni, che aveva scattato alcune fotografie dell'area riservata, ha cercato di scappare ma è stato intercettato dalle guardie che sorvegliavano l'ingresso e è scoppiato in lacrime, liberandosi dal camice da medico.

«Comprendiamo che suo padre è deceduto e in quel disperato desiderio di sapere come stava, è entrato in ospedale travestito da medico. Tuttavia La Polizia Nazionale indagherà però per scoprire se fosse in servizio», ha detto il capo della Sesta Macroregione della Polizia, il generale Roger Arista Perea.

Da parte sua, uno zio del giovane ha affermato che suo nipote era entrato in ospedale per dare a suo padre delle medicine, ma ha scoperto che era già morto e, probabilmente, non gli hanno mai dato l'ossigeno. «Per tutti i pazienti ricoverati per Covid-19 o con qualsiasi tipo di malattia, non c'è piena attenzione e non vogliono che venga fuori. Mio nipote ha delle fotografie che mostrano come ha trovato mio fratello», ha raccontato ai media locali.

A questo proposito, la direzione generale dell'ospedale regionale Daniel Alcides Carrión ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea che il sottufficiale ha «violato gravemente la salute pubblica». «Si tratta di un atto irregolare e deplorevole in cui è coinvolto il personale di polizia», aggiunge il testo, che indica che il padre del poliziotto è entrato in ospedale il 9 febbraio con gravi sintomi riconducibili al Covid-19 e una comorbidità del diabete.

