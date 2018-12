Poliziotto uccide la moglie, la figlia e la nipotina. Poi chiama i colleghi e si toglie la vita

Giovedì 20 Dicembre 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima hain casa, poi ha fatto irruzione nell'appartamento abitato dalla, dove ha ucciso lei e ladi sei anni. Dopo il triplice omicidio, un espertoha allertato i colleghi, informando di ciò che aveva appena compiuto, per poi puntare l'arma contro se stesso e. Una vera e propria, quella avvenuta nella contea di Hillsborough, nellaoccidentale. Come riporta Abc Action News , il 58enne, che nel 2009 era stato anche premiato come agente dell'anno dal proprio dipartimento di polizia, avrebbe usato la pistola d'ordinanza per sterminare la propria famiglia. La sua prima vittima è stata, la, poi il poliziotto ha deciso di uccidere anche la, di 32 anni, e la figlia di quest'ultima, la piccola. Subito dopo gli omicidi, Terry Strawn aveva contattato i colleghi via radio, annunciando anche di volersi uccidere: «Non posso vivere senza la mia famiglia». Pochi minuti dopo, l'agente di polizia era già morto, dopo essersi sparato un colpo in testa all'interno della propria auto: a nulla è servito l'intervento di alcuni colleghi che avevano provato a far desistere l'uomo., a detta dei suoi superiori e di tanti colleghi, era uno dei poliziotti più esperti e valorosi di tutta la contea. Negli ultimi tempi, a dispetto dell'ottima reputazione, l'uomo era stato sospeso dal servizio per via di alcuni problemi psicologici, sviluppati negli ultimi tempi anche a causa di alcune difficoltà finanziarie della famiglia. Dopo aver fatto richiesta e dopo aver superato i test psicologici, Terry era stato reintegrato pochi mesi fa. Nei drammatici minuti compresi tra il triplice omicidio e il suicidio, alla radio il poliziotto aveva spiegato ai colleghi il motivo del suo gesto: «I miei problemi economici e di salute sono insormontabili».