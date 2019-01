Polveriera Libia, torna la minaccia degli sbarchi: «Subito aiuti economici e politici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Gennaio 2019, 08:30

Sono bastate poche giornate di sole e di mare calmo per far riprendere gli sbarchi dalla Libia. Numeri ancora non allarmanti, ma da Roma la situazione è attentamente monitorata perché i flussi già prima dell'estate potrebbero riprendere a ritmi sostenuti. Già ora l'Oim - l'organizzazione internazionale per le migrazioni - rileva che nei primi 16 giorni di quest'anno 4.216 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare, un dato pari a quasi il doppio rispetto ai 2.365 dello stesso periodo dell'anno scorso. Intanto da una settimana, a Tripoli, sono ricominciati gli scontri a fuoco mietendo almeno 15 vittime e oltre 60 feriti tra militari e civili. La capitale libica, come il resto del Paese, è tornata una polveriera dopo la flebile tregua tra le varie fazioni culminata lo scorso ottobre con la conferenza sulla Libia organizzata a Palermo dal governo italiano. Il pericolo concreto è che tra qualche mese, passato l'inverno, gli sbarchi possano ricominciare con numeri nuovamente elevati alla luce della costante situazione di instabilità nel Paese nordafricano che impatta in maniera decisiva sui flussi.