Coltiva pomodori dallo stesso seme da 58 anni: «Sono enormi, più grandi di una mano. Ecco il mio segreto»

Pomodori più grandi di una mano. Sono quelli dell'americana Sybil Gorby, 92 anni, che da più di 58 anni pianta lo stesso lignaggio di semi nel suo frutteto nella Contea di Tyler, West Virginia. Il primo seme? Nel 1965. La pianta è cresciuta e ha prodotto frutti invidiabili. "Non so cosa sia, ma è come una magia", ha dichiarato Gorby assaporando uno dei suoi pomodori in un'intervista per il 'Washington Post'. Dalla sua remota fattoria di 30 ettari che ha allevato con il suo defunto marito negli anni '60, l'affascinante anziana ha notato che "hanno uno speciale sapore dolce" e sono "di gran lunga" i pomodori più deliziosi che abbia mai assaggiato.

Il passato da infermiera

La signora era desiderosa di avere il proprio orto. Quando si è trasferita in azienda ha iniziato a coltivare frutta e verdura fresca, oltre a fiori e piante. "Avevamo tutto in giardino", ha spiegato l'anziana donna, che ha lavorato anche come infermiera per 45 anni e cresciuto quattro figli.

Sybil Gorby gives away her famous seeds and refuses all payment because she is superstitious about selling from her garden. https://t.co/APRK3R6oeG — The Washington Post (@washingtonpost) March 23, 2023

La fama

Un'amica le regalò le piante di pomodoro che l'avrebbero resa famosa negli anni. Innamoratasi del sapore di quei frutti, Gorby iniziò a realizzare il processo che, sessant'anni dopo, ripete ancora in primavera, e che in tutto questo tempo ha perfezionato.

Come ha fatto

Ha spiegato che per prima cosa bisogna lasciar asciugare i semi su un tovagliolo di carta, piantarli durante l'intervallo giusto. Che poi cominciano a fiorire a giugno, per raccogliere i frutti a metà agosto. Il risultato, spiega, sono pomodori lucidi e, occasionalmente, dalla forma strana. Ma tutti ugualmente deliziosi.

La superstizione

"A volte i semi crescono in giganteschi pomodori cimelio, incluso uno del raccolto dell'anno scorso", spiega sua figlia Marody, che ha condiviso una foto di sua madre che tiene in mano il frutto su Facebook che è diventata virale. Nella pubblicazione, inoltre, l'anziana ha spiegato che l'unica cosa che le piace di più del sapore intenso dei suoi pomodori è regalarli ai suoi cari. Molte persone hanno contattato la famiglia tramite Facebook per acquistare alcuni dei preziosi semi. Ma Gorby, ha spiegato la figlia al 'Washington Post', è un po' superstiziosa, e ha preferito regalarli piuttosto che venderli.