Russia, il ponte crolla al passaggio del tir, auto rimane schiacciata: un morto tra le lamiere Video

Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilal passaggio di un camion ha provocato la morte di una persona, rimasta schiacciata tra le lamiere della sua auto. Le immagini delmostrano la vettura incastrata tra i resti del cavalcavia e la parte posteriore del tir.Il drammatico incidente è avvenuto nella regione russa del Primorye, vicino al villaggio di Osinovka. Un cedimento improvviso provocato dal peso del camion che ha colto di sorpresa il guidatore che non ha potuto far nulla per evitare l'impatto fatale.