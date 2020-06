Il re del porno arrestato per stupro: quattro donne accusano Ron Jeremy, rischia l'ergastolo

Ha 67 anni e, in fatto di salute, non se la passa bene, ma ora la stella dei film porno Ron Jeremy è finito in galera a Los Angeles con l'accusa di stupro di quattro donne nell'area di West Hollywood. Gli episodi risalirebbero al 2014. L'incriminazione è stata formulata dal procuratore della contea di Los Angeles Jackie Lacey.Le accuse coprono il periodo che va dal 2014 al 2019 e partono da donne che al momento del presunto stupro avevano dai 25 ai 46 anni.Il pornoattore, ritenuto il migliore al mondo nel 2003, fra i primi a inserire toni comici nei film a luci rosse , rischia 90 anni di prigione, insomma l'ergastolo. In carriera ha girato più di duemila film con cameo anche di recente.