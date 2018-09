Andava a 338 km all'ora, a bordo di una supercar: non parliamo del nuovo record di velocità di Sebastian Vettel sul rettilineo dell'autodromo di Monza, o della performance di Lewis Hamilton nel Gp del Belgio, ma di una Porsche pizzicata dalla polizia in Austria, sull'autostrada Westautobahn vicino ad Amstetten.





Un uomo di 34 anni, senza patente, è stato beccato mentre viaggiava tra Melk e Amstetten, un tratto di una quarantina di chilometri, con una velocità media di 280 km/h. Il "simpatico" autista spericolato ha poi dichiarato fiero agli agenti di aver raggiunto addirittura i 338 km/h. A questo punto la polizia non ha potuto ritirargli la patente, che l'uomo attualmente appunto non possiede, ma ha fatto scattare una denuncia contro di lui.

Mercoledì 26 Settembre 2018, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 21:48

