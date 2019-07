Portiere 17enne para rigore col petto e muore: campo senza l'ambulanza

Giovedì 11 Luglio 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 19:50

Ha parato l'ultimo rigore della sua vita. Un rigore che ha provocato la sua morte sul campo. Un giovane portiere di 17 anni è crollato in terra dopo aver intercettato con il petto il tiro dagli undici metri. Al campo non c'era l'ambulanza e la corsa verso l'ospedale più vicino è stata inutile. Ramón Ismael Coronel, soprannominato "Piki" dagli amici, è arrivato in arresto cardiaco.È successo durante una partita tra le squadre giovanili di una della Lega regionale di Buenos Aires, in Argentina. Il dramma è avvenuto martedì sera a Colonia San Manuel, una piccola città situata nel nord della provincia.. Il giovane portiere è stato trasferito in furgone all'ospedale di Reconquista, a circa 50 chilometri. Il direttore dell'ospedale ha detto che il paziente è entrato nel pronto soccorso già in arresto cardiaco e non ha risposto ai tentativi di rianimarlo.Secondo quanto riferito dal procuratore che sta seguendo il caso il giovane aveva subito un trauma cranico circa venti giorni fa. Il medico gli aveva consigliato di riposare ma lui si sentiva bene e aveva deciso di giocare.