João Paulo, 22 anni, vive nel villaggio di Boavista, a Leiria, Portogallo, e non si è dato per vinto quando le fiamme hanno raggiunto la sua casa. Ha passato le ultime ore a salvare persone e animali e il momento è finito per essere catturato dall'obiettivo di Paulo Cunha, dell'agenzia di stampa Lusa. Lo scatto è diventato subito virale.

APPROFONDIMENTI TRADIZIONI Decine di cani salvati prima di diventare zuppa in Corea del Sud FIDANZATO GELOSO Innamorato sospettato di aver ucciso il cane della fidanzata per... BRASILE Bimbo di tre anni solo in strada «Mamma è a terra con...

La foto mostra, il giovane che porta in salvo una pecora, con uno scenario di inferno alle spalle: le fiamme che minacciano case, persone e animali. Questa è l'immagine che sta invadendo i social network di tutto il mondo, ma João sembra che non si sia fatto influenzare dall'improvvisa e inaspettata notorietà.

Come riporta CM, alla radio Observador, João Paulo ha asserito che non è preoccupato per la fotografia perché non gli ricorda bei momenti. «La fotografia può essere pubblicata in qualsiasi paese, non mi interessa», ha detto.

Il giovane ha cercato di salvare alcuni animali che si trovavano nel campo, vicino alle fiamme. «Siamo riusciti a salvare tutti gli animali», ha raccontato. In tutto sono state salvate circa 20 pecore dei vicini e più di 40 capre del nonno.

Da solo, senza aiuto e con la paura di perdere tutto ciò che aveva, João Paulo ha deciso di aiutare i vigili del fuoco a combattere le fiamme e far uscire le persone dalle case. «Ho aiutato a far uscire alcune persone dalle loro case. È stata una situazione difficile. Non c'erano abbastanza vigili del fuoco», ha continuato.

Il giovane non si preoccupa della sua fama. Per João Paulo l'importante è poter aiutare le persone che conosce da sempre: «Sono venuto ad aiutare i vigili del fuoco perché è il posto dove vivo da 22 anni. Io vengo da qui».