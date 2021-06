Portogallo, ragazzino pesca una bottiglia con un messaggio: era partita dagli Usa tre anni fa

I hope messageinabottle2018@gmail.comremembered their email password. https://t.co/vLufueUwiw — Josh Sullivan (@JSully27) June 16, 2021

Un giovane di 17 anni delle Isole Azzorre, territorio portoghese situato nell'Oceano Atlantico, mentre pescava ha trovato una bottiglia di plastica contenente un messaggio scritto da un ragazzo americano e gettata nell'acqua nel 2018 sulla costa dello stato di Rhode Island, nel nord degli Stati Uniti, a circa 3.800 chilometri da dove è stata trovata, secondo quanto riportato dai media locali.

Secondo quanto ha raccontato Christian Santos ai media americani, il giovane stava pescando in apnea vicino all'isola di São Jorge quando una bottiglia di plastica che galleggiava intorno a lui ha attirato la sua attenzione. Aprendola, ha scoperto un messaggio scritto da un ragazzo di 13 anni dello stato del Vermont che era in visita presso la casa di famiglia.

«È il Ringraziamento. Ho 13 anni e sono in visita presso la mia famiglia nel Rhode Island. Vengo dal Vermont. Se viene trovata [la lettera], inviare un'e-mail a messageinbottle2018@gmail.com», si legge nel messaggio.

Eccitato dalla sua scoperta, il ragazzo ha mostrato il foglio a sua madre, Molly Santos, che ha cercato di mettersi in comunicazione con il ragazzo americano tramite l'indirizzo di posta segnalato. Non avendo ricevuto risposta, si è rivolta ai social media per trovare l'autore. «Se conosci qualcuno che vive nel Vermont, chiedi di condividere questo post in modo da poter trovare questo ragazzo», ha commentato la donna in un post su Facebook.

È suggestivo pensare che come ha detto la signora Santos, la bottiglia è stata gettata vicino al luogo in cui è nato Christian, poiché la famiglia viveva a Boston e si è trasferita in Portogallo quando il bambino aveva cinque anni.