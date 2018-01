Londra, molestie sulle hostess e proposte indecenti al galà di beneficenza per soli uomini. L'ospedale riconsegna le donazioni

Il Financial Times lancia una denuncia in prima pagina contro uno dei maggiori eventi di beneficenza a Londra, il Presidents Club Charity Dinner. Si tratta di una cena di gala con cadenza annuale riservata agli uomini, nel corso della quale, stando al giornale della City, i ricchi e potenti invitati «allungano le mani» e fanno proposte indecenti, col sospetto di casi in cui si favorisce la prostituzione, nei confronti di circa 130 ragazze, molte studentesse, che lavorano come hostess all'evento.



L'Ft è venuto a conoscenza di questo potenziale scandalo mandando alla cena, che si è tenuta nel lussuoso Dorchester Hotel, due reporter sotto copertura che lavoravano come hostess. Fra i tavoli prenotati al gala c'erano quelli di alcune società quotate al Ftse 100, il più importante indice azionario di Londra, come il gruppo della pubblicità Wpp, oltre a top manager ed esponenti del mondo finanziario. In risposta alle accuse gli organizzatori dell'evento hanno promesso di avviare una inchiesta approfondita.



Dopo lo scandalo il Great Ormond Street Hospital, il maggiore centro pediatrico di Londra, ha annunciato di voler restituire le precedenti donazioni ricevute dal Presidents Club Charity Dinner. «Siamo scioccati da quello che abbiamo visto nell'inchiesta del giornale», ha detto un portavoce dell'ospedale, aggiungendo che l'istituzione sanitaria non ha preso parte all'organizzazione della cena di gala riservata agli uomini. Anche il colosso pubblicitario Wpp ha precisato di non voler più garantire il suo sostegno all'iniziativa di beneficenza.

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA