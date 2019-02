Presidenziali in Ucraina: tra Poroshenko e Yulia Tymoshenko si insinua un attore

A leggere gli ultimi sondaggi in testa ci sarebbe l 'attore e cabarettista Volodimir Zelenski con il 23 per cento dei consensi, ben lontano dai due candidati principali alle prossime presidenziali dell' Ucraina del 31 marzo, ovvero il presidente uscente Petro Poroshenko e l' ex primo ministro Yulia Tymoshenko.

«Chiedo agli elettori il mandato per garantire l'irreversbilità dell'integrazione europea ed euro atlantica». È quanto ha detto il presidente ucraino Petro Poroshenko annunciando a Kiev la nuova candidatura :

obbiamo diventare un grande stato europeo di persone felici», ha detto ancora Poroshenko che nel suo discorso ha comunque sottolineato la necessità e l'intenzione di mettere fine alle tensioni con la Russia. «Abbiamo certamente bisogno di pace con la Russia. Fredda, ma pace. La gente è stanca di guerra».

La scorsa settimana lYulia Tymoshenko aveva annunciato la sua terza candidatura alla presidenza, dopo i falliti tentativi del 2010 e del 2014. L'ex primo ministro, protagonista della protesta democratica della «rivoluzione arancione», aveva accusato l'attuale governo di «depredare il Paese» e «fare profitti con la guerra». Condannata sotto la presidenza di Yanukovych a sette anni per corruzione , la Tymoschenko fu poi riabilitata nel 2014 dopo la cacciata del presidente. Quello stesso anno la Tymoshenko si candidò alle presidenziali, ma fu sconfitta da Poroshenko.

Ma al momento a sorpresa ad animare gli animi ucraini c'è l'attore Zelenski che ha recitato il ruolo di presidente dell' Ucraina in "Servo del popolo", una serie tv di grande successo. Narra la storia di un insegnante di Kiev che si esibisce in un lungo monologo contro corruzione e sperequazioni davanti ai suoi studenti. Il discorso finisce sul web facendo del professore una celebrità e consentendogli di vincere le presidenziali. La serie tv ha contribuito alla popolarità di Zelenski, accusato di populismo nonché di dipendere dal potente oligarca Igor Kolomoisky, la cui emittente 1+1 trasmette programmi e spettacoli del celebre attore.

Lunedì 4 Febbraio 2019, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 19:20

