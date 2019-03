Prete accoltellato durante la messa a Montreal: è il rettore dell'oratorio di San Giuseppe

Padre Claude Grou, molto conosciuto nella vasta comunità cattolica di Montreale, è stato accoltellato nel corso di una messa nella chiesa di Saint-Joseph, a Montreal. Lo riferiscono i media locali. Il religioso Grou è stato ferito leggermente e non è in pericolo di vita, si precisa. L'aggressore - ancora ignoti i motivi del gesto - è stato arrestato.

Padre Grou è il rettore dell'oratorio di San Giuseppe, punto di riferimento del culto cattolico della regione di Montreal. Il complesso dedicato a Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce è situato su una collina che domina la città ed è interessato a lavori di ristrutturazione per 110 milioni di dollari che sono stati avviati in questi giorni. Si tratta anche di una delle attrazioni turistiche cittadine tanto che sarà dotato di un osservatorio con vista a 360 gradi.

[Dernière heure] Une opération policière est en cours à l’oratoire Saint-Joseph, où un prêtre a été poignardé alors qu’il officiait la messe.



Le prêtre a été transporté à l'hôpital. Le suspect a été arrêté par les policiers.



Le point avec Céline Barbeau de l’oratoire. pic.twitter.com/mslCUx6yUr — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 22 marzo 2019

Venerdì 22 Marzo 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA