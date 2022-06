Prete cattolico arrestato a 92 anni: abusò di una bambina 50 anni fa

Un anziano prete cattolico è stato arrestato in Canada con l'accusa di aver aggredito sessualmente oltre 50 anni fa un allievo di una scuola per bambini nativi, la Fort Alexander residential school a Manitoba. Si tratta di padre Arthur Masse, 92 anni, da tempo in pensione. L'anziano prelato è stato rilasciato a condizione che si presenti in tribunale il 20 luglio prossimo. All'epoca dei fatti, tra il 1968 e il 1970, la vittima aveva 10 anni. In Canada non esiste prescrizione per i reati di aggressione sessuale.

Le indagini sui presunti abusi sono partite nel 2011 e hanno coinvolto oltre 700 persone in tutto il Nord America, con 75 deposizioni di testimoni e vittime. «Purtroppo, a causa del passare del tempo, molte delle vittime non hanno potuto partecipare alle indagini, sia per motivi di salute mentale o fisica, sia perché ormai decedute", ha spiegato il sergente della Polizia di Manitoba Paul Manaigre. "Il trauma emotivo indagato dalle vittime è molto reale e, nonostante gli anni trascorsi tra questi presunti eventi e quando la polizia stava indagando, quel trauma era ancora ben presente. Per questo l'approccio delle indagini è stato quanto più rispettoso possibile nei confronti di quel trauma".

La scuola fu aperta nel 1905 nella comunità di Fort Alexander, che in seguito divenne Sagkeeng First Nation, e chiuse nel 1970. In un comunicato, l'arcidiocesi di San Bonifacio si è detta profondamente addolorata per la notizia dell'arresto. "Ogni volta che viene denunciato l'efferato crimine di abuso sessuale, tutte le vittime di tali abusi, così come le loro famiglie e comunità, vengono nuovamente ferite", hanno affermato in una nota. "L'arcidiocesi di San Bonifacio desidera essere solidale con tutte le vittime di abusi sessuali e in particolare con coloro che hanno subito questi abusi mentre studiavano nelle scuole residenziali indiane gestite da membri della Chiesa cattolica".