Prete con la mascherina collassa e muore durante la messa: il video choc sui social

Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 — Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020

Un prete è collassato e morto in Camerun mentre recitava la messa. Il religioso, in un video pubblicato su Twitter dall’avvocato, si accascia e sviene fra le urla e lo spavento dei fedeli., sacerdote della diocesi di Deido nella città di Douala, indossava la mascherina chirurgica prima di perdere i sensi e morire lo scorso 30 agosto. Lo riporta il Daily Mail.LEGGI ANCHEChidi Odinkalu, ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria, ha twittato il video del drammatico momento scrivendo: «Rev. P. Jude., Direttore Spirituale della CMA Deido, nella capitale commerciale del Camerun, Douala, stava predicando l’omelia durante la messa domenica mattina quando è deceduto improvvisamente. RIP». Padre Jude è deceduto davanti a decine di persone, mentre recitava l'omelia della messa domenicale in una chiesa cattolica. Non è ancora chiaro se l'uomo avesse problemi di salute e se ci sono eventuali collegamenti con il fatto che indossasse la mascherina.