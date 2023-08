Prigozhin morto, diretta guerra Ucraina oggi 24 agosto: Un missile o una bomba per la vendetta di Putin. Ucraina, si combatte nel giorno della festa dell'indipendenza

Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia. Intanto si continua a combattere nell'est dell'Ucraina che oggi celebra la festa dell'indipendenza da Urss/Russia, che risale al 1991. Una data, quella del 24 agosto, che vale anche per l'ingresso nel diciannovesimo mese di guerra: un anno e mezzo dall'aggressione della Russia nei confronti di Kiev con avanzata russa e contraffensiva delle truppe di Zelensky sostanzialemente in stallo.