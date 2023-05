Prigozhin, video choc contro Mosca: «Mancano munizioni, il 10 maggio Wagner si ritirerà da Bakhmut»

Guerra Ucraina - Prigozhin, il capo delle truppe Wagner, ha girato un video in cui attacca pesantemente i vertici militari russi. Usa parole forti, alza la voce e lancia una vera dichiarazione di guerra.

Yevgeny Prigozhin mette nel mirino il ministro della Difesa e le élite militari russe per la carneficina di Bakhmut. Il 10 maggio, un giorno dopo l'anniversario della vittoria sul nazismo, la Wagner si ritirerà da Bakhmut, cedendo le sue posizioni all'esercito russo, afferma lui nello stesso video in cui torna a sferzare i vertici russi sulla carenza nella fornitura di munizioni.

Il video di Prigozhin: cosa ha detto contro Shoigu

Di fronte a una fila di corpi privi di vita e insanguinati, il capo dei mercenari della Wagner cita esplicitamente il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov, per le perdite e per la mancata consegna del 70 per cento delle munizioni necessarie, come si vede nel video che ha pubblicato sul canale Telegram della Wagner.

Wagner PMC's Prigozhin has lost it. Hard not to interpret this as a declaration of war against Russia's Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. Yesterday, Wind of Change mentioned that FSB resources are being diverted to prevent a coup. pic.twitter.com/MvMs3el5YG — Igor Sushko (@igorsushko) May 4, 2023

Ecco le sue parole: «Voi feccia state seduti nei vostri club costosi. I vostri figli continuano a vivere, pubblicando i loro videini su youtube. Pensate di essere i padroni di questa vita. Pensate di averne il diritto dato che avete riserve di munizioni. Stiamo facendo i conti della serva: se voi fornite le quote di munizioni, abbiamo cinque volte meno morti», ha affermato.

La disputa sulle munizioni tiene ancora banco

«Questi uomini sono venuti qui come volontari e stanno morendo così che voi possiate ingrassare nei vostri uffici di mogano prezioso. Questi sono i c...o di padri di qualcuno. I figli di qualcuno. E quelle fecce che non ci stanno dando le munizioni mangeranno le loro c...o di budella all'inferno. Ci mancano il 70 per cento delle munizioni. Shoigu, Gerasimov, dove c...o sono le munizioni? Guardateli c...o», ha aggiunto, indicando i cadaveri accanto a lui, usando un linguaggio ancora più volgare del solito.