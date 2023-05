Primark: più di dieci agenti cercano di immobilizzare un uomo seminudo

Più di dieci agenti della Policia de Segurança Pública - PSP - la forza di polizia nazionale portoghese sono stati imppegnati in un'operazione per la messa in sicurezza di un centro commerciale di Lisbona.

Gli uomini della polizia hanno cercato, infatti, di immobilizzare un uomo seminudo all'interno di Primark nel centro commerciale Colombo. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30.



Contattato dal CM, il Comando metropolitano di Lisbona ha dichiarato di poter dare spiegazioni nei prossimi giorni. Al momento, infatti, si sta indagando su quanto avvenuto.