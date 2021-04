Morto il principe Filippo, avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Le lacrime della regina

E' morto il principe Filippo: a giugno avrebbe compiuto 100 anni. Il marito della regina Elisabetta, il più longevo consorte di un monarca nella storia britannica, si è spento all'età di 99 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

Il duca di Edimburgo è morto al castello di Windsor, dov’era nata sua madre Alice di Battenberg e dove aveva raggiunto la moglie in questo nuovo annus horribilis del Covid. Filippo sarà ricordato da molti solo per le sue battute di spirito e per le sue gaffe, invece che per il grande uomo che è stato. Senza di lui Elisabetta non avrebbe retto così a lungo e così bene il peso della corona: Filippo era la sua roccia, come lei stessa lo aveva definito.

Vaccino, la regina Elisabetta (95 anni il 21 aprile) ha ricevuto anche la seconda dose

Principe Filippo all'oscuro dell’intervista di Harry e Meghan? Motivo legato alle condizioni di salute

Filippo, che avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno prossimo, era comparso in pubblico l'ultima volta lo scorso 16 marzo, mentre lasciava il King Edward VII Hspital di Londra, dove era stato ricoverato per riprendersi dall'intervento al cuore al quale si era sottoposto nel St Bartholomew's Hospital.

Il Duca di Edimburgo era stato ricoverato al King Edward VII Hospital il 16 febbraio per un periodo di «riposo e osservazione», dopo avere sofferto un malore. Ma la degenza era stata prolungata e Buckingham Palace aveva in seguito riferito che Filippo era in cura per un'infezione. Dopo 13 notti, era stato trasferito all'unità cardiaca del St Bartholomew's per un trattamento specialistico. Il Palazzo aveva riferito che il 3 marzo Filippo si era sottoposto «con successo a una procedura per una condizione cardiaca pre- esistente».

Le lacrime della regina

Poche righe toccanti per esprimere il dolore di una perdita dopo 73 anni di vita insieme: così la regina Elisabetta II ha annunciato la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo. «È con profonda tristezza - vi si legge - che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita».