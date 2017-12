Il principe Harry intervista Obama: l'affondo anti-Trump divide i social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 09:22

LONDRA - Tra intervistatore e intervistato, un'accoppiata così carismatica ed elegante non si era mai vista, neppure davanti agli augusti microfoni della BBC. Con il suo accento di velluto e l'allegria incontenibile che ha in volto da quando si è fidanzato, il principe Harry è stato il primo a poter fare delle domande all'ex presidente statunitense Barack Obama da quando ha lasciato la Casa Bianca e la sua intervista, registrata a settembre a Toronto e trasmessa nel corso della venerata trasmissione del mattino di BBC4, Today Programme, ha permesso a Obama di parlare di alcuni dei temi che gli stanno più a cuore, evitando le questioni più spinose, sulle quali il principe Harry non si sarebbe comunque potuto avventurare visto che i membri della famiglia reale hanno l'obbligo di mantenere una assoluta neutralità politica. Compreso il suo matrimonio: «Non so se Obama sarà invitato», ha detto per evitare altri guai alla May già in difficoltà con Trump.E quindi ne ha approfittato per esprimere le sue perplessità nei confronti di alcune delle derive più negative dei social media e in particolare il modo in cui stanno infondendo nel pubblico un'idea molto distorta dell'impegno che ci vuole per capire le questioni complesse. «Il problema è come configurare questa tecnologia in una maniera che consenta una molteplicità di voci, che permetta una diversità di punti di vista ma non porti ad una balcanizzazione della nostra società e permetta di trovare un terreno comune», ha osservato Obama, aggiungendo che «tutti noi che siamo in posizioni di leadership dobbiamo sforzarci di ricreare uno spazio comune su internet».