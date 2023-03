Harry torna a Londra (ma è sempre più solo): il padre re Carlo non ha voluto incontrarlo: «Era occupato»

Il principe Harry è tornato a sorpresa in Gran Bretagna per una causa contro il Daily Mail. E ha voluto approfittare di questo ritorno a casa per chiedere un incontro con il padre, re Carlo, forse anche per discutere della sua partecipazione all'incoronazione il 6 maggio. Ma il re, che sta lavorando da Highgrove, la sua casa nel Gloucestershire, prima di partire per una visita di stato di tre giorni in Germania, sembra che non abbia voluto incontrarlo. Fonti vicine a Harry hanno riferito ieri che il principe aveva "preso contatto" con suo padre per fargli sapere che sarebbe stato nel paese, ma gli è stato detto che il re era "occupato".

Re Carlo l'incoronazione, le prove segrete con William e Kate e i nomi cancellati: cosa succederà il 6 maggio



Nessun incontro neanche con il fratello William che è via con Kate e i tre figli per le vacanze di Pasqua. Harry, dunque, appare sempre più isolato.

All'inizio di quest'anno il Mail ha rivelato come sia Carlo che William fossero rimasti profondamente feriti e irritati dai ripetuti attacchi di Harry alla sua famiglia, in particolare nel suo controverso libro di memorie, Spare. Fonti hanno detto che nessuno dei due uomini aveva intenzione di "assecondarlo". Non si crede che lo abbiano visto o ci abbiano parlato da quando è morta la regina Elisabetta. Sebbene l'invito a partecipare all'incoronazione del re a maggio sia stato esteso al duca e alla duchessa del Sussex, non c'è stata ancora alcuna risposta. Il personale del palazzo sta continuando a pianificare nel caso in cui vengano, dato che l'evento storico è a meno di sei settimane di distanza.

Perché Harry è tornato: la causa contro il Mail

Il ritorno di Harry a Londra non ha comunque niente a che vedere con la famiglia. Il duca di Sussex ha infatti intrapreso un’azione legale contro il Daily Mail insieme ad altre celebrità.



Coinvolte come parti lese, oltre ad Harry, ci sono infatti il musicista Elton John e suo marito David Furnish, le attrici Liz Hurley e Sadie Frost, nonché la baronessa Doreen Lawrence, membro della Camera dei Lord e madre di un ragazzo rimasto vittima di un omicidio di stampo razzista nel 1993. «I denuncianti sono venuti a conoscenza di prove convincenti e angoscianti circa attività criminali e gravi violazioni della privacy», sono le parole dell’accusa riportate da People.





In sostanza il Mail, con la complicità di giornalisti e dirigenti del gruppo, avrebbe raccolto in modo illegittimo informazioni private, con l’arruolamento d’investigatori incaricati di mettere cimici in case e veicoli delle persone prese di mira, oltre all’ascolto illecito di conversazioni telefoniche, l’intercettazione di dati medici, e l’hackeraggio di conti bancari. «Calunnie assurde», replicano gli avvocati dell’editore, che respingono ogni analogia con il caso Murdoch.

L'incoronazione: cosa chiedono Harry e Meghan

E intanto si avvicia il girno dell'incoronazione: Harry e Meghan vorrebbero che i loro figli, i principi Archie e Lilibet, fossero invitati al pari dei loro cugini George, Charlotte e Louis. Il Palazzo reale non avrebbe incluso i loro nomi nella lista degli ospiti poiché i due sarebbero «troppo piccoli». I Sussex non solo vorrebbero che i due figlioli partecipassero alla cerimonia, ma che abbiano un ruolo di rilievo nella medesima.

Soggiorno a Frogmore



Harry e Meghan avrebbero avanzato due richieste anche per quel che riguarda il loro soggiorno a Londra. I due contano di poter trascorrere il fine settimana dell’incoronazione a Frogmore Cottage, ovvero la residenza da cui re Carlo III li ha sfrattati, forse con l’intenzione di destinarla al principe Andrea. Sua Maestà avrebbe già acconsentito a prestare la casa ai duchi. Harry, però, non sarebbe del tutto soddisfatto e avrebbe posto un’altra condizione: la protezione di Scotland Yard. Sul tema della security, revocatagli dopo la Megxit, il principe ha un contenzioso aperto con Londra e la decisione finale dell’Alta Corte in merito dovrebbe arrivare il prossimo aprile.



Sul balcone con tutta la famiglia



Dopo l’incoronazione ci sarà una processione che partirà da Westminster Abbey e terminerà a Buckingham Palace. Quando il corteo raggiungerà il Palazzo il re si affaccerà dal balcone per salutare la folla con il resto della royal family. Harry e Meghan hanno chiesto di essere inclusi. La coppia vorrebbe stare sul balcone con il resto della famiglia pur sapendo che questa è prerogativa dei Windsor che lavorano per la Corona. «Harry e Meghan desiderano far parte di quel momento speciale per la famiglia», ha riportato il magazine «Ok!».

Un incontro privato dopo la cerimonia



La coppia avrebbe espresso anche un’ultima richiesta: un incontro privato con re Carlo III e il principe William: Harry è stato molto chiaro, ha detto un’altra fonte al «Mirror», «e la sua posizione non ha vacillato. Verrà se sentirà che l’atmosfera non è così tossica come lo è stata al Giubileo di Platino della regina Elisabetta e al suo funerale».

Il compleanno



Il 6 maggio è proprio il quarto compleanno di Archie e i Sussex non vogliono privare il figlio di una celebrazione. Hanno quindi chiesto se sia possibile, in qualche modo, incorporare nell’evento un accenno a questa ricorrenza. Oppure trovare il modo di organizzare un piccolo party di famiglia per il principino.