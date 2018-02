Brasile, prof derubato scrive un messaggio al ladro: «Sono povero, mia figlia è disabile, ridatemi il bottino»

Martedì 6 Febbraio 2018, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un professore brasiliano ha scritto una lettera ai ladri che gli hanno svaligiato la casa per chiedergli la restituzione di quanto hanno portato via.Marivaldo de Paula Silva, professore e residente della città di Rio Branco, nello stato Acre, mentre era a lavoro ha subito un furto nella sua abitazione. Tornando a casa dopo una giornata di lavoro, si è accorto di quanto era accaduto e ha deciso di lasciare all'ingresso di casa un messaggio rivolto al ladro.«Signor ladro, sono un professore povero come tutti gli altri. Indebitato. E compro tutto a rate. Ho tre figli e lavoro per comprare una batteria nuova per l'apparecchio acustico di mia figlia che è sorda. Non ho soldi per ricomprare quello che mi hai rubato. Se puoi, restituiscimi almeno la mia pendrive e il frullatore. I miei figli ti ringrazieranno», ha scritto l'uomo nella lettera affissa all'ingresso della sua casa.Il docente ha trovato la sua abitazione completamente stravolta. Il dispiacere per il furto subito è stato così grande che non è riuscito a sporgere nemmeno denuncia per il crimine. «Dopo essere entrati in casa mia, ho saputo che hanno derubato altre due abitazioni nelle vicinanze. Veramente non so come comprare quello che mi è stato rubato», ha spiegato l'uomo durante un'intervista concessa a Rede Amazônica.