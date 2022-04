Professore diventa clown dopo la diagnosi di Parkinson: «Nell'umorismo si accettano i tremori»

Dirceu Krainski Pinto, un uomo brasiliano di 58 anni, ha iniziato a avvertire i primi sintomi del Parkinson all'età di 42 anni, quando lavorava come insegnante. Contrariamente alla tristezza che arriva subito dopo una diagnosi del genere, Dirceu ha accettato la realtà e è riuscito a reinventarla attraverso l'arte. Ha deciso di diventare clown e ha iniziato a interpretare dei personaggi in cui i sintomi del Parkinson non solo sono accettati, ma li rendono ancora più credibili.

Infermiere e ex insegnante in pensione, ha deciso di chiedere aiuto dopo che in classe gli era stato chiesto da uno dei suoi studenti: «professore, lei ha un braccio meccanico?». A disagio per la domanda, Dirceu ha deciso di consultare un medico e lì ha ricevuto la diagnosi.

Dopo lo spavento iniziale, ha iniziato a leggere della malattia. «Ho approfondito finché non sono riuscito a trovare un modo per affrontare la malattia e vivere serenamente e felicemente, nonostante il Parkinson», ha ricordato l'uomo a g1.

Determinato a uscire dalla tristezza, Dirceu ha cercato sostegno presso una scuola di teatro. «Avevo bisogno di uscire da quella crisi di tristezza e di depressione in cui ero intrappolato. Ho cominciato a frequentare una scuola di recitazione. Ho iniziato a piacermi molto e oggi lavoro come clown nelle case per anziani di João Pessoa», ha raccontato.

L'uomo afferma che vivere con il Parkinson non è facile, ma non è impossibile. «Ho creato personaggi basati sui movimenti della situazione del Parkinson», ha detto l'attore. «Questo mi ha dato un'ottima qualità di vita, perché oltre a fare attività fisica, diletto le persone. Penso che tutti possano ridefinire la propria vita», ha aggiunto.

Nell'arte tutto è possibile. Dirceu coordina il gruppo teatrale Praiaços, il cui motto è «la gioia come strumento per trasformare e migliorare la qualità della vita degli anziani e delle persone con parkinsonismo». Il gruppo fa presentazioni nelle case di cura di João Pessoa e altre presentazioni indipendenti.