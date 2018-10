Professoressa abusa di uno studente 16enne nel bagno di un aereo e resta incinta

Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 18:27

Faneldi ritorno da unae resta. Ellie Wilson, professoressa inglese di 26 anni è accusata di molestie sessuali dopo aver avuto rapporti con uno studente 16enne durante un volo notturno verso Londra di ritorno da una gita in cui aveva fatto da accompagnatrice per tutta la classe.Pare che poco prima del volo i due abbiano iniziato a parlare e sia nata una certa chimica, come ammette la professoressa, una volta sull'aereo lei ha detto allo studente che sarebbe andata in bagno e lui l'ha seguita. Secondo quanto riporta il Mirror , dopo il rapporto la donna sarebbe rimasta incinta, anche se ha deciso di non portare a termine la gravidanza. Il ragazzo ha raccontato in tribunale di aver bevuto alcolici e di essere stordito, poco prima della partenza l'insegnante lo avrebbe provocato e il rapporto si è poi consumato in bagno.La loro relazione è poi proseguita, fino a quando l'insegnante non ha deciso di porvi fine. A quel punto lo studente l'avrebbe ricattata dicendole che se avesse troncato avrebbe raccontato tutto. Dopo qualche tempo la storia è venuta a galla, l'insegnante denunciata e allontanata dalla scuola e ora è in attesa che si stabilisca una sentenza.