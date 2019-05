Professoressa ubriaca bacia l'alunno: licenziata, il video diventa virale

Lunedì 13 Maggio 2019, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti risalgono a due anni fa: un'insegnante della nota scuola inglese Merchant Taylors' School ( Crosby ) compare in un video mentre è seduta sulle ginocchia di uno studente con cui si scambia un. La donna appare visibilmentee in breve tempo il filmato diventa virale.LEGGI ANCHE: Sesso con la prof, nuove accuse, il racconto del 15enne: «La prima volta in terza media» , questo il suo nome, è stata licenziata a seguito di un'udienza disciplinare interna alla scuola nell'aprile 2018. La donna, 33 anni, insegnava geografia nell'istituto e inizialmente era stata difesa dal corpo docente in quanto si era trattato di “un caso isolato”.Clint ha dichiarato: «C'è stato un breve bacio spontaneo che ha sorpreso anche me. «Accetto la piena responsabilità delle mie azioni - continua - ma spero che questo incidente isolato non mi neghi un futuro nella professione».LEGGI ANCHE: «Vuoi laurearti? Resta nuda sotto la toga»: nei guai un professore universitario Alcuni dei genitori degli studenti hanno apprezzato la decisione. Il padre di uno dei ragazzi che frequenta la scuola da 11mila sterline l'anno, ha dichiarato a ECHO: «Questo è un grave abuso della fiducia che un ragazzo ha in una donna di 15 anni più grande. Sono contento che sia stata licenziata».