Professoressa fa sesso con uno studente: «L'ho fatto per convincerlo a non essere più gay»

Ultimo aggiornamento: 12:48

che ritiene essereper. Tedria Fluellen, 51 anni, è accusato di aver abusato delper più di un anno, a partire da quando era studente alla Worthington High School di Houston, in Texas. La donna lavorava nella scuola come assistente insegnante e avrebbe approfittato di un minore.Il giovane sarebbe andato a casa della donna per aiutarla a trasportare delle cose, a quel punto lei con una scusa ha provato a sedurlo. «Non devi essere gay», le avrebbe detto, poi ha iniziato a fargli delle avances sessuali. A denunciare la donna è stata la nonna del ragazzo, che ha raccontato di aver avuto con lei almeno 4 rapporti e che la donna avrebbe approfittato in un'occasione anche dell'assenza della nonna per abusare di lui.Pare che la donna per facilitare la violenza stordisse il ragazzo con delle bevande alcoliche mixate a dei farmaci che lo rendevano incapace di reagire. La nonna è riuscita a scoprire tutto leggendo il telefono del nipote, dopo che gli ha chiesto spiegazioni il ragazzo ha raccontato tutto ed è scattata la denuncia, come riporta anche la stampa locale