Proiettile di 17 centimetri nel retto, finisce in ospedale: «Ci sono scivolato sopra»

Cade su un proiettile della seconda guerra mondiale e la munizione finisce nel suo ano. Questo è il modo in cui un uomo ha spiegato ai medici del Gloucestershire Royal Hospital la presenza di un proiettile incastrato nel suo retto. Il paziente, collezionista di cimeli storici, ha riferito che stava riordinando i suoi preziosi quando è scivolato e il proiettile si è infilato nella sua intimità.

APPROFONDIMENTI MARRANI A MARANO Napoli, rubano l'albero di Natale di un commerciante e lo... L'ARRESTO Falso cieco smascherato dalla finanza: «Guidava bici e moto ma...

A riferire la notizia, che ha fatto in breve il giro del mondo, è il tabloid britannico Sun. Nel dettaglio si trattava di un missile di piombo progettato per squarciare l’armatura di un carro armato, un proiettile piuttosto lungo di 17 centimetri di lunghezza e 6 di larghezza. La presenza della munizione nel retto del paziente ha comunque allertato tutto l'ospedale ed è stato richiesto l'aiuto degli artificieri in sala operatoria dove i chirurghi hanno estratto il corpo estraneo che avrebbe potuto causare una grave perforazione intestinale.