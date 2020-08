Per dieci anni si rifiuta di lasciare la casa: ponte autostradale costruito intorno all'abitazione

Construyen el puente de un autopista alrededor de una pequeña casa en China después de que su propietaria se negó a mudarse durante una décadahttps://t.co/Y9GO2rSmOP pic.twitter.com/s6hdGe1c07 — RT en Español (@ActualidadRT) August 12, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Cina, hanno costruito un ponte autostradale intorno a una piccola abitazione dopo che la proprietaria si è rifiutata di venderla al governo per un decennio, secondo quanto riportato dai media locali.L'edificio, di 40 metri quadrati disposti su un solo livello, si trova in un fossato nel mezzo di un'autostrada a quattro corsie nella città di Guangzhou. Questo rappresenta un esempio delle cosiddette case chiodo, quelle cioè capaci di resistere alla demolizione grazie alla caparbietà dei loro proprietari che rifiutano qualsiasi risarcimento in cambio della loro distruzione.La proprietaria, identificata come Liang, si è sempre detta contraria a trasferirsi perché le autorità non le hanno offerto una proprietà sostitutiva in una posizione a lei congeniale, aggiungendo, poi, di essere felice di affrontare le conseguenze della sua decisione e che non le importa di ciò che gli altri pensano di lei. «Pensate che questo posto sia pessimo? Io lo trovo calmo, liberatorio, piacevole e confortevole», ha affermato la donna.