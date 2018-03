Pugnala a morte il figlio appena partorito, getta il corpo e poi va a dormire: arrestata 17enne

Giovedì 1 Marzo 2018, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 22:53

nel bagno di casa sua e poia coltellate il. Unaha ucciso brutalmente il suo bambino per poi gettare il corpicino nella proprietà di un vicino di casa e addormentarsi come se non fosse successo nulla.Erica Gomez, originaria di El Paso, è accusata di omicidio. La giovane dopo averr partorito di nascosto ha ucciso il piccolo e lo ha avvolto in un accappatoio, non sapendo dove mettere il cadavere lo ha lasciato nel capanno dei vicini di casa, ma quello che ha sconvolto tutti è stato il fatto che si sia rimessa a dormire senza dare il minimo segno di choc o senso di colpa. «Non riesco a capire cosa stava pensando o cosa possa aver sentito», ha detto l'insegnante della 17enne alla stampa locale, come riporta il Sun A lanciare l'allarme è stata la mamma della ragazza notando il sangue in casa ha accompagnato la figlia in ospedale dove i medici hanno capito che aveva partorito da poco, così sono partite le indagini. Quando è stato scoperto il corpo, dopo circa 24 ore, la ragazza ha confessato tutto, spiegando la dinamica del terribile omicidio.