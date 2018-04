Martedì 3 Aprile 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 11:39

La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha fatto domanda al Tribunale superiore tedesco per un'ordine di estradizione in Spagna per il separatista catalano Carles Puigdemont. Lo ha reso noto stamattina la Procura generale in Schleswig.Sarà ora il tribunale superiore del Land Schleswig-Holstein a verificare se ci sono le condizioni per acconsentire ad un'estradizione di Carles Puigdemont in Spagna. Se il tribunale superiore dovesse acconsentire all'estradizione, Puigdemont potrebbe ancora fare ricorso. Il separatista catalano era stato fermato in autostrada in Germania il 25 marzo in Schleswig-Holstein e poi trattenuto in stato di fermo, dopo che le autorità spagnole avevano emesso un mandato di cattura europeo.