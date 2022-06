La fidanzata di Putin Alina Kabaeva e gli ufficiali degli eccidi di Mariupol e Bucha nella nuova black list della Ue

Un mese di negoziati, ma alla fine - proprio nel centesimo giorno di guerra in Ucraina - il sesto pacchetto di sanzioni da parte dell’Unione Europea contro la Russia è arrivato. Immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è già in vigore. Anche se la misura più punitiva, ovvero l’embargo a circa il 90% dell’import di petrolio russo sarà pienamente efficace soltanto tra sei mesi, oltre a prevedere deroghe per alcuni paesi e per l’oro nero...

