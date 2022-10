Putin arma le truppe nucleari in Ucraina, il video del trasporto. «Minaccia all'Occidente»

Armi alle truppe nucleari. Dal video, girato nella Russia centrale, si vede un treno carico di veicoli e attrezzature apparentemente diretto verso la prima linea in Ucraina. Trasporta kit appartenenti al 12° Direttorato principale del Ministero della Difesa russo. La direzione è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, della manutenzione, del trasporto e del rilascio alle unità.

Guerra nucleare, il video choc alla tv russa: funghi atomici ed esplosioni «in previsione del conflitto»

Putin arma le truppe nucleari, il video

Un "segnale per l'Occidente", afferma uno specialista dell'intelligence militare. L'analista della difesa Konrad Muzyka ha affermato che il treno è collegato a un'unità che gestisce una dozzina di strutture di stoccaggio centrale per armi nucleari. "Potrebbe essere una forma per segnalare all'Occidente che Mosca si sta intensificando", ha detto Muzyka, in riferimento all'avviso di guerra nucleare di Vladimir Putin venerdì.

This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

La minaccia di Kadyrov

Ramzan Kadyrov, capo della regione cecena russa, ha affermato che Mosca dovrebbe ora considerare l'utilizzo di un'arma nucleare a basso rendimento in Ucraina. In un messaggio agghiacciante, ha scritto: "Secondo la mia personale opinione, dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle aree di confine e all'uso di armi nucleari a basso rendimento".

🇷🇺 Another railroad train with military equipment going to the front line by rail somewhere in central Russia. pic.twitter.com/3g3nWhTEtT — Rybar in English (@rybar_en) October 2, 2022

Il deterrente

Muzyka ha anche suggerito che la Russia potrebbe spostare questa attrezzatura prima delle esercitazioni di addestramento per le sue forze missilistiche strategiche, la principale unità di deterrenza nucleare del paese. "Le forze russe della RVSN di solito si addestrano estensivamente durante l'autunno", ha spiegato Muzuka. "La Russia potrebbe condurre un'esercitazione di deterrenza strategica di Grom in ottobre, quindi questo treno potrebbe mostrare una preparazione per questa esercitazione". Grom, che significa tuono, è la manovra annuale su larga scala delle forze nucleari strategiche russe.

Kamaz-43269 "Vystrel" (also known as BMP-97) armored car with "Spitsa" combat turret on top. The turret has a 30mm 2A42 cannon, 7.62mm PKT machine gun and an AG-30 automatic grenade launcher.



Cr: Rybar pic.twitter.com/vY822oYvE1 — LogKa (@LogKa11) October 2, 2022

L'arsenale russo

La Russia possiede il più grande arsenale atomico del mondo, comprese armi nucleari tattiche a basso rendimento progettate per essere schierate sul campo di battaglia contro eserciti avversari. Altri importanti alleati di Putin, incluso l'ex presidente Dmitry Medvedev, hanno suggerito che la Russia potrebbe aver bisogno di ricorrere alle armi nucleari, ma l'appello di Kadyrov è stato il più urgente ed esplicito. Domenica, intanto, il canale televisivo di propaganda di Putin ha trasmesso un terrificante segmento “in previsione del conflitto nucleare ”. La sequenza inquietante, trasmessa dall'emittente pro- Cremlino NTV, mostrava esplosioni nucleari e l'"Armageddon" all'indomani delle esplosioni.