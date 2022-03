Johnson avverte Putin: «Rischia un processo per crimini di guerra. Sta mandando i russi a morire inutilmente»

«Putin rischia il processo per crimini di guerra». Il primo ministro inglese Boris Johnson si è rivolto al presidente russo, durante una conferenza stampa a Varsavia, spiegando che gli attacchi contro i civili potrebbero essere usati in un eventuale futuro processo all'Aia. «È la sua guerra, non dei russi mandati a morire inutilmente», ha aggiunto il leader britannico, in Polonia per incontrare il suo omologo Mateusz Morawiecki e ribadire il sostegno del Regno Unito, in particolare in ambito umanitario.

APPROFONDIMENTI SOTTO ATTACCO Kharkiv, ecco perché è un obiettivo chiave di Putin:... I TEMI Ucraina-Russia, cosa succede ora? Strategia Putin, negoziati,... IL PERSONAGGIO Gorbaciov compie 91 anni, Iovino: «Ricordiamo il suo impegno...

Zelensky, il discorso integrale del presidente ucraino al Parlamento europeo: «Stiamo combattendo per la libertà»

Kiev, ecco come i civili si preparano al grande attacco di Putin: dalle molotov alle trincee in centro, la strategia di difesa

Johnson: «Putin attacca civili innocenti»

«È chiaro che Vladimir Putin è pronto a usare tattiche barbare e indiscriminate contro civili innocenti, a bombardare palazzi, a lanciare missili sui palazzi, ad uccidere bambini come stiamo vedendo in numero crescente», ha aggiunto Boris Johnson.

«Un giorno o l'altro sono assolutamente convinto che Putin fallirà. Ha sottovalutato l'unità e la determinazione dell'Occidente e del resto del mondo. E manterremo alta la pressione economica. È chiaro che sta già avendo un effetto spettacolare. Siamo pronti a intensificare e continuare per tutto il tempo necessario», ha concluso.