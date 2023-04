Putin, Kiev ha provato ad uccidere lo zar con un drone UJ-22: l'attentato con 30 blocchi di esplosivo C4

Gli 007 di Kiev hanno tentato di uccidere Vladimir Putin con un drone esplosivo. A riportare la notizia è il quotidiano tedesco Bild. L'operazione si sarebbe verificata pomeriggio del 23 aprile, quando dall'Ucraina è partito un drone UJ-22 con una portata fino a 800 km e con a bordo «30 blocchi di esplosivo C4, per un peso totale di 17 kg». L'obiettivo sarebbe stato il parco industriale di Rudnevo, vicino Mosca, in cui avrebbe potuto esserci una visita di Putin. Il drone è però precipitato 20 km prima. Non è chiaro se la visita di Putin sul posto ci sia mai stata. Sebbene l'agguato sia fallito, il tentativo sarebbe stato tenuto segreto dalle autorità russe.

Guerra, c'è ancora un rischio nucleare a Zaporizhzhia? Pericoli e scenari a 37 anni da Chernobyl

L'attentato

Bild cita l'attivista ucraino Yuri Romanenko, «che si dice abbia stretti legami con i servizi segreti di Kiev» e che ha scritto che «la scorsa settimana i nostri agenti dei servizi segreti hanno ricevuto informazioni sul viaggio di Putin al parco industriale di Rudnevo. Di conseguenza, il nostro drone kamikaze è decollato, ha attraversato tutte le difese aeree della Federazione Russa e si è schiantato non lontano dal parco industriale». Bild ricorda infine che lunedì diversi media russi avevano riferito di un drone UJ-22 precipitato a est di Mosca.