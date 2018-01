Putin, ecco la lista di politici e oligarchi: 210 nomi, c'è anche Roman Abramovich

Martedì 30 Gennaio 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 10:28

Il Dipartimento del Tesoro degliha diffuso una lista di 210 nomi dimolto vicini al presidente russoe che per questo motivo potrebbero presto essere oggetto diNella lista figurano 210 nomi, di cui 114 uomini politici e 96 oligarchi. Fra questi ultimi altri, il fondatore del colosso industriale Oleg Deripaska e l'uomo d'affari Vladimir Potanin. La redazione della cosiddetta 'Putin-list' era prevista dalla legge approvata dal Congresso per varare nuove sanzioni per le interferenze della Russia sulle elezioni del 2016.Nella lista stilata dal Tesoro ci sono molti uomini dell'entourage politico di Putin, fra i quali il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, vari consiglieri e diversi membri del Gabinetto del presidente russo. Fra questi ultimi ci sono: il premier Dmitri Medvedev, il ministro della Difesa Sergey Shoygu, il ministro dello Sviluppo economico Maksim Oreshkin il ministro dell'Energia Aleksandr Novak e quello dello Sport Pavel Kolobkov. L'elenco include gli amministratori delegati die Rosneft, rispettivamente Aleksey Miller e Igor Sechin.